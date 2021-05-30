После ливня в Житомире улицы превратились в реки, а горожане плавают на надувных матрасах (фото ,видео) [ Редактировать ]
Источник: Житомир.Life
В воскресенье, 30 мая, в большинстве областей Украины прошли дожди. Сильный дождь обрушился и на Житомир, сообщает "Житомир.info".
После ливня улицы областного центра превратились в настоящие реки. Традиционно непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.
Автомобили оказались заблокированы потоками воды, а на некоторых дорогах пешеходам было по колено воды.
Местные жители уже привыкли к потопам. Житомиряне пытаются отнестись к ситуации с юмором и устраивают всевозможные развлечения на воде.
Молодые люди устроили рафтинг на надувном матрасе, к заплыву присоединился мужчина на водяном мотоцикле.
Жители Житомира активно выкладывают в соцсети фото и видео из "украинской Венеции".
#Житомир туристичний https://t.co/9fyQRkjekM pic.twitter.com/FT2sCHp9mw— Злий Конопляний Джмелик (@DimSel007) May 30, 2021
Синоптики прогнозируют, что этим летом погода в Украине будет капризной и переменчивой. Ожидаются частые дожди и грозы, а также "тропическая" жара.
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