В воскресенье, 30 мая, в большинстве областей Украины прошли дожди. Сильный дождь обрушился и на Житомир, сообщает "Житомир.info".

После ливня улицы областного центра превратились в настоящие реки. Традиционно непроходимой стала улица Покровская и перекресток Покровской и Грушевского.

Автомобили оказались заблокированы потоками воды, а на некоторых дорогах пешеходам было по колено воды.

Местные жители уже привыкли к потопам. Житомиряне пытаются отнестись к ситуации с юмором и устраивают всевозможные развлечения на воде.

Молодые люди устроили рафтинг на надувном матрасе, к заплыву присоединился мужчина на водяном мотоцикле.

Жители Житомира активно выкладывают в соцсети фото и видео из "украинской Венеции".

Синоптики прогнозируют, что этим летом погода в Украине будет капризной и переменчивой. Ожидаются частые дожди и грозы, а также "тропическая" жара.