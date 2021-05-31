Від п'ятдесяти метрів до 25 кілометрів. У столиці відбувся 28 доброчинний "Забіг під каштанами" до Дня Києва. Цьогоріч головна мета заходу - збір коштів на купівлю обладнання для Центру дитячої кардіології та кардіохірургії.

Бігуни різного віку та рівня фізичної підготовки зібралися в центрі столиці на наймасштабнішу ранкову пробіжку року. І навіть похмура погода не стала на заваді позитивному настрою учасників. Першими вже за традицією стартували наймолодші бігуни зі своїми батьками.

Я бегу первый раз 5 километров, а ребенок регулярно у нас бегает. - А чому ти бігаєш? - Потому что мне это нравится бегать и выигрывать призы!

Не минулося й без креативу.

Я - динозавр, це моя шкіра!

Далі стартував єдиний призовий забіг на п'ять кілометрів. На фініші зустрічаємо першого фіналіста Дениса. Це його дебютний забіг.

Денис, учасник "Пробігу під каштанами":

Взагалі шикарно, я радий, що я прибіг перший. було дуже важко, там горки. Вперед було легко, а назад було дуже важко.

"Пробіг мужніх" - дистанцію 500 метрів долають люди з інвалідністю. Для Сергія це вже двадцять восьмий забіг.

Сергій, учасник "Пробігу мужніх":

Спорт - это жизнь. всегда было так, со школы еще. Для человека ничего нет ограниченого, все от него зависит.

Забіг під каштанами започаткували ще 1993 року. І лише один раз, минулого року перенесли через епідемічну ситуацію. Цьогоріч захід таки організували, але й про безпеку не забули.

На заході звичайно дотримуються суворих карантинних обмежень. На вході діє температурний скринінг, а волонтери не втомлюються нагадувати гостям про захисні маски. Без них можна знаходитись лише безпосередньо під час бігу. Також стартують учасники групами по 7 людей з різницею в кілька секунд для дотримання соціальної дистанції.

Цього року карантин позначився і на кількості учасників.

Ірина Кузнєцова, організаторка "Пробігу під каштанами":

В этом году на самом деле мы из-за нашей этой эпидемической ситуации людей будет мало, но уже на сегодняшний день вот на эту минуту нас больше 10 тысяч участников.

Головна мета цьогорічного забігу - збір коштів на купівлю А-магнітного апарату, який дає змогу безпечно обстежувати тяжкохворих дітей в умовах проведення МРТ. Його вартість - 2 мільйони гривень.

Андрій Максименко, головний лікар ДУ "Науково-практичний центр дитячої кардіології та кардіохірургії" МОЗ України:

Це вкрай необхідний апарат, тому що він дозволяє уникати проблем у вкрай важких пацієнтів, які тривалий час знаходяться в МРТ апараті. Вони потребують постійного контролю життєвих функцій, щоб не допустити ускладнень під час обстеження.

Загалом за 19 років, завдяки учасникам пробігу, на закупівлю обладнання було зібрано понад 640 тисяч доларів. За цей час у Кардіоцентрі вдалося врятувати понад 20 тисяч дітей.