Рік умовно. Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка та Руслана Демчука. обох - визнали винними у викраденні, але покарання не застосували, бо терміни давності минули.

А три роки ув'язнення за використання зброї Сергієм Стерненком суд замінив на умовний термін. Нагадаю, в лютому Приморський райсуд Одеси присудив Сергієві Стерненку та Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув'язнення з конфіскацією половини майна у справі про викрадення і катування депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича.