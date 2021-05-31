Одеський суд скасував Стерненко покарання за викрадення людини [ Редактировать ]
Рік умовно. Одеський апеляційний суд скасував вирок за розбій у справі проти Сергія Стерненка та Руслана Демчука. обох - визнали винними у викраденні, але покарання не застосували, бо терміни давності минули.
А три роки ув'язнення за використання зброї Сергієм Стерненком суд замінив на умовний термін. Нагадаю, в лютому Приморський райсуд Одеси присудив Сергієві Стерненку та Руслану Демчуку по 7 років і 3 місяці ув'язнення з конфіскацією половини майна у справі про викрадення і катування депутата Комінтернівської райради Сергія Щербича.
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