А пролунала ця заява на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука". Володимир Зеленський анонсував створення в Україні Президентського університету.

Заклад має стати найсучаснішим освітнім та науковим центром. А навчатимуться там "люди майбутнього" це цитата. Маються на увазі найкращі випускники з усієї країни. Навчання буде безкоштовним. Утім, після закінчення - фахівці мусять працювати у стратегічних для розвитку держави галузях.

Володимир Зеленський, президент України: