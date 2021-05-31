Зеленський анонсував створення університету для "людей майбутнього" [ Редактировать ]
А пролунала ця заява на Всеукраїнському форумі "Україна 30. Освіта і наука". Володимир Зеленський анонсував створення в Україні Президентського університету.
Заклад має стати найсучаснішим освітнім та науковим центром. А навчатимуться там "люди майбутнього" це цитата. Маються на увазі найкращі випускники з усієї країни. Навчання буде безкоштовним. Утім, після закінчення - фахівці мусять працювати у стратегічних для розвитку держави галузях.
Володимир Зеленський, президент України:
Університет буде готувати спеціалістів інформаційної та кібербезпеки, спеціалістів штучного інтелекту, нанотехнологій, аерокосмічних, енергетичних та біотехнологій. Наша мета - це найкращі умови, найкращі викладачі, найкращі учні з усієї країни, які будуть навчатись безкоштовно, а потім працювати в державі, працювати тут, реалізуватись тут в Україну на благо нашої держави, на захист кожного українця.
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