Бельгия приняла решение об отзыве своего посла Питера Лескушье из Южной Кореи в связи с тем, что его жена напала на продавщицу в одном из магазинов в Сеуле и, воспользовавшись дипломатическим иммунитетов, пыталась избежать наказания.

Об инциденте мало кто бы узнал, однако драка попала в поле зрения камер видеонаблюдения. Персонал магазина хотел убедиться, не выносит ли посетительница одежду, однако 63-летняя жена посла Сян Сюецу начала конфликтовать - толкнула и ударила по лицу одну из сотрудниц.

В то время как господин Лескушье самоотверженно служил своей стране, "нынешняя ситуация" не позволяет ему "и дальше спокойно выполнять свою роль.

Отмечается, что в Министерстве иностранных дел Бельгии заявили, что супруга дипломата принесла свои извинения пострадавшей за неприемлемое поведение. Известно, что Питер Лескушье возглавлял посольство Бельгии в Южной Корее в течение 3 лет.

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Кроме того, жена посла Греции в Бразилии заплатила за его убийство $24,6 тыс. Утверждение правоохранительных органов основано на показаниях Эдуарду Морейры ди Меллу, Морейра Филью сознался в любовной связи с супругой посла и в убийстве дипломата.

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