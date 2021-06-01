На строительной площадке в Черновцах упал башенный кран. В результате инцидента пострадал крановщик, его госпитализировали.

Об этом сообщает местное издание "Черновицкий проминь".

Отмечается, что инцидент произошел на строительстве на улице Эрлиха. По словам очевидцев, кран в момент падения не поднимал грузы.

В результате происшествия пострадал крановщик 1966 года рождения. У него - перелом ребер, повреждения внутренних органов а также другие переломы. По словам врачей, пострадавший находится в сознании.

Ранее сообщалось, что в Днепре строительный кран раздавил водителя бетономешалки. Чтобы извлечь тело погибшего, спасателям пришлось ждать подъемный кран, поскольку без него поднять рухнувшую конструкцию оказалось невозможно.

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