На территории Украины в течение года были найдены 14 659 пропавших детей. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в Twitter.

По его словам, в Украине из почти 42 миллионов населения 7 составляют несовершеннолетние. Также глава МВД рассказал и о защите и спасении детей.

Вспоминаем о самых слабых и одновременно самых важных для будущего нашей страны. Из почти 42 млн ее населения более 7 млн ​​– это дети. О защите и спасении детей МВД Украины в 20/21 это видео.

Отмечается, что 330 детей были спасены во время пожаров, 110 - на водоемах, при этом несовершеннолетние, которые переехали из оккупированных территорий, получили 150 тысяч документов. Известно, что школьные офицеры работают в 2082 учреждениях образования. Также в Украине начал свою работу Единый государственный реестр Е-малятки.

1 червня у Міжнародний день захисту дітей згадуємо про найслабших і водночас найважливіших для майбутнього нашої країни🇺🇦З майже 42 млн її населення понад 7 млн. - це діти. @NPU_GOV_UA перебудовує систему ювенальноі поліції. Про захист і порятунок дітей @MVS_UA у 20/21 це відео. pic.twitter.com/ip1BpDUgwK — Arsen Avakov (@AvakovArsen) June 1, 2021

Читайте также, в Украине хотят изменить правила усыновления детей. Кабинет министров согласовал соответствующий законопроект в ходе своего заседания, Проект предусматривает, что согласие матери на усыновление ее ребенка является действительным, когда оно предоставлено в предусмотренное законом время.

Кроме того, в Украине детям с инвалидностью, пострадавшим от взрывоопасных предметов, на 50% увеличат размер социальной помощи. Законопроект о внесении изменения в статью 2 закона "О государственной социальной помощи лицам с инвалидностью с детства и детям с инвалидностью" поддержали 305 депутатов.

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