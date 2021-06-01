Японская теннисистка Наоми Осака прекращает дальнейшее участие в Открытом чемпионате Франции по теннису. Такое заявление она сделала в Instagram, сославшись на психологические проблемы.

Действующая вторая ракетка мира в воскресенье, 30 мая, в первом раунде "Ролан Гаррос" победила румынку Патрисию Марию Тиг. 23-летняя спортсменка не явилась на послематчевую пресс-конференцию, за что организаторы турнира оштрафовали ее на $15 тыс. и пригрозили дисквалификацией за бойкот СМИ.

Наоми Осака выпустила заявление о том, что снимается с "Ролан Гаррос" и берет перерыв в выступлениях из-за психологических проблем.

Думаю, сейчас для турнира, других игроков и моего благополучия будет лучше, чтобы я снялась и все могли сосредоточиться на теннисе... Правда в том, что после US Open 2018 года у меня возникали затяжные депрессии, с которыми мне было очень трудно справиться. Все, кто со мной знаком, знают, что я интроверт. Все, кто видел меня на турнирах, замечали, что я часто хожу в наушниках, потому что это помогает притупить чувство тревоги.

Наоми Осака - четырехкратная победительница турниров серии Большого шлема: она дважды выигрывала US Open (2018, 2020) и Australian Open (2019, 2021). У Осаки двойное японо-американское гражданство, но формально она японская теннисистка.

Напомним, что Наоми Осака стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира по версии журнала Forbes.