Во вторник, 1 июня, в больнице Кривого Рога умерла беременная девушка, которую ранее облил горючим веществом и поджег ее 17-летний парень. Детали происшествия сообщает местное издание "Первый городской".

Отмечается, что трагедия произошла 26 мая в одной из квартир многоэтажки по улице Соборности. Спасателям позвонили жильцы дома и сообщили, что горит человек.

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На место происшествия прибыли сотрудники ГСЧС, полиция и скорая медицинская помощь. Девушку экстренно госпитализировали в больницу, у нее диагностировали ожоги 3 степени и повреждения 70% тела.

Злоумышленник сбежал с места преступления, но полиция оперативно его отыскала и задержала. Он сообщил, что девушка получила ожоги самостоятельно, во время приготовления пищи, а он сбежал, так как сильно испугался. Также есть информация, что между возлюбленными перед инцидентом возник конфликт.

21-летняя пострадавшая находилась на 17 недели беременности. Ожоги пришлись на лицо, руки и туловище. Женщина находилась в состоянии шока, и медики оценивали ее состояние как тяжелое. Врачи почти неделю боролись за жизнь пострадавшей, но 1 июня она скончалась от полученных травм в больнице.

Сиротами остались двое детей, которыми теперь занимаются сотрудники ювенальной превенции.

Действия 17-летнего парня были квалифицированы по статье о покушении на убийство. Теперь статья будет переквалифицирована на умышленное убийство.

Ранее сообщалось, что под Одессой мужчина поджег соседку. Пострадавшая пыталась успокоить соседа, который ссорился с женой и хотел ее ударить.

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