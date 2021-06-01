Адвокат Леонида Бугаева, председателя правления "Северодонецкое объединение "Азот" сегодня заявила о необоснованности обвинений прокуратуры в уклонении от уплаты налогов и назвала их "безосновательными".

"Мы категорически отвергаем все обвинения в отношении Леонида Бугаева, считаем их безосновательными. Мы уверенны в своей правоте и намерены отстаивать свою позицию в судебном порядке", - цитирует пресс-служба Group DF адвоката Анну Чишинскую.

"Нас такие сообщения прокуратуры абсолютно не удивляют. Подобные споры с налоговыми органами возникают систематически. Против топ-менеджеров безосновательно возбуждаются десятки надуманных уголовных дел. Мы привыкли к ежемесячным проверкам различных госорганов и бесконечному потоку подозрений. К сожалению, это неотъемлемая часть бизнес-климата в Украине, - подчеркнула Чишинская.

В сообщении говорится, что "Северодонецкий "Азот" работает исключительно в правовом поле.

Сегодня Луганская областная прокуратура распространила информацию о якобы вручении подозрении Бугаеву в умышленном уклонении от уплаты налогов. Анна Чишинская опровергла эту информацию и сообщила, что "Леонид Бугаев не получал подозрений и обо всех обвинениях стало известно из официального сообщения прокуратуры и СМИ".