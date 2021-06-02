2 июня под Верховную Раду пришли тысячи людей с требованием к власти не продавать украинскую землю. ОПЗЖ выступает против продажи украинской земли и добивается отмены так называемой земельной реформы в Конституционном Суде, – об этом, выступая перед собравшимися, сказал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко,

В частности, он отметил, что принятые властью законы открывают лазейку для скупки украинской земли транснациональными корпорациями, с которыми отечественный фермер конкурировать не сможет.

"Продолжается наша борьба за украинскую землю. Она началась, как только пришла сегодняшняя власть, и мы увидели первый законопроект, по которому можно было продать землю по 200 тыс. га в одни руки любому иностранцу. Финансовый ресурс иностранных компаний несоизмерим с тем, что имеют отечественные фермеры. И существует реальная опасность, что украинская земля попадет в руки транснациональных корпораций, а наши фермеры и аграрии ее лишатся. Фермер работает в селе, создает реальные рабочие места, на нем, собственно говоря, держится село. И если селяне останутся без земли, то село просто вымрет", – сказал Сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь"

Он отметил, что фракция ОПЗЖ сразу же пошла с иском в Конституционный Суд и будет продолжать борьбу за украинскую землю.

"Идя на выборы, власть обещала, что будет референдум по чувствительным для людей вопросам. А земля - это всегда был святой вопрос для украинского народа. И когда это произошло, наша фракция сразу же пошла с иском в КС. И завтра Конституционный Суд начинает рассмотрение этого вопроса. И мы не отступим в борьбе за украинскую землю, потому что это вопрос будущего нашей страны. И мы победим, потому что за нами миллионы людей, фермеры, каждый, кто живет и работает на родной земле" – подчеркнул Юрий Бойко.