В среду, 2 мая, в центре Киева молодой человек упал с электросамоката и накололся на металлический забор. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.

"Недавно на улице Большой Васильковской произошел несчастный случай: мужчина, который катался на электросамокате, при падении накололся на металлический забор", - говорится в сообщении.

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Очевидцы происшествия вызвали на помощь патрульных, которые находились неподалеку, а те, в свою очередь, сообщили о случившемся медикам, а до их приезда взялись помогать пострадавшему самостоятельно: для контроля кровотечения наложили на раненую участок бандаж.

Вскоре на место прибыла карета скорой помощи, пострадавшего госпитализировали.

Видео с места инцидента доступно к просмотру по ссылке.

Ранее сообщалось, что юный мотогонщик погиб в аварии на квалификации Moto3. Во время заезда Дюпаскье на повороте потерял контроль над мотоциклом, столкнулся с двумя соперниками и попал под колеса японского пилота.

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