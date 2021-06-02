В Киеве мужчина упал с электросамоката и накололся на металлический забор [ Редактировать ]
В среду, 2 мая, в центре Киева молодой человек упал с электросамоката и накололся на металлический забор. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции столицы.
"Недавно на улице Большой Васильковской произошел несчастный случай: мужчина, который катался на электросамокате, при падении накололся на металлический забор", - говорится в сообщении.
Очевидцы происшествия вызвали на помощь патрульных, которые находились неподалеку, а те, в свою очередь, сообщили о случившемся медикам, а до их приезда взялись помогать пострадавшему самостоятельно: для контроля кровотечения наложили на раненую участок бандаж.
Вскоре на место прибыла карета скорой помощи, пострадавшего госпитализировали.
Видео с места инцидента доступно к просмотру по ссылке.
Ранее сообщалось, что юный мотогонщик погиб в аварии на квалификации Moto3. Во время заезда Дюпаскье на повороте потерял контроль над мотоциклом, столкнулся с двумя соперниками и попал под колеса японского пилота.
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