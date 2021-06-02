17-летний парень с Тлумача, который учится в Ивано-Франковском профессиональном строительном лицее, сорвался с конструкций железнодорожного моста в Хриплине.

Несчастный случай произошел во вторник, 1 июня, примерно в 18:00, сообщает internetua.com.

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Отмечается, что при падении парень задел линию электропередач, получив еще и поражение током. Пострадавшего без сознания увидел на пути товарищ, который живет с ним в общежитии, и вызвал "скорую". Медики сообщили о случае полицию.

Правоохранители рассматривают различные версии произошедшего, но основная - что парень полез на конструкцию ради селфи.

Сам пострадавший пока находится в реанимации под наркозом. Допросить его планируют позже.

Ранее мы писали о том, что во Львовской области школьная экскурсия закончилась трагедией. Во время экскурсии на водопад погиб школьник. Также сообщалось, что под Ивано-Франковском лесовоз упал с моста в реку, погибли двое.

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