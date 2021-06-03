С 15 июня во Франции начнут предлагать прививаться от COVID-19 молодым людям в возрасте от 12 до 18 лет. Во Франции половина взрослого населения получила первую дозу вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на заявление президента Франции Эммануэля Макрона.

Макрон напомнил, что половина взрослого населения Франции сейчас получили по крайней мере одну прививку.

Отмечается, что решение о вакцинации подростков приняли, когда в нескольких странах обсуждается вопрос, следует прежде всего зарезервировать дозы для взрослых, которые более уязвимы к вирусу, или начать вакцинацию молодежи, чтобы как можно скорее защитить большую часть населения.

Ранее мы писали о том, что у переболевших коронавирусом пациентов нашли опасное осложнение. Также сообщалось, что в ВОЗ заявили о штаммах коронавируса, угрожающих эффективности вакцин.

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