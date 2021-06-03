В США двое детей сбежали из приюта, нашли в чужом доме оружие и открыли огонь по полицейским. После получасового противостояния девочку ранили, а мальчик сдался. Об этом сообщает CNN.

12-летний мальчик и 14-летняя девочка сбежали из Объединенного методистского детского дома в штате Флорида около 17:00 во вторник, 1 июня. Уже в 19:30 житель округа Волуша сообщил в полицию о том, что слышал, как в соседнем доме разбилось стекло.

Помощники шерифа связались с владельцем дома, который сообщил, что дом сейчас пустует, и там есть пистолет, дробовик и автомат АК-47, а также большое количество боеприпасов.

Когда полицейские окружили дом и попытались начать переговоры, дети открыли огонь. В офисе шерифа утверждают, что дети стреляли в офицеров четыре раза на протяжении около получаса. В какой-то момент девочка вышла из дома и начала угрожать убить сержанта Донни Максвелла.

Полицейские бросили в дом мобильный телефон, чтобы попытаться поговорить с детьми. Девочка вышла из гаража с помповым ружьем, навела его на помощников и, проигнорировав предупреждения, вернулась обратно. Когда она вышла во второй раз, полицейские открыли огонь.

Девочка получила огнестрельное ранение в живот и руку, сейчас ее жизнь спасают в больнице. После ранения спутницы мальчик, вооруженный АК-47, сдался.

Полицейских уже обвинили в применении излишней силы к детям. Чтобы показать, как развивались события, Департамент шерифа округа Волуша опубликовал видео перестрелки.

Напомним, что президент США Джо Байден призвал Конгресс реформировать законы об обороте оружия.