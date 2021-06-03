Европейский союз расширил перечень стран для открытия границ. Въезд в страны Евросоюза разрешили гражданам Японии. Об этом сообщается на сайте ЕС.

"Совет обновил перечень стран, для которых стоит отменить ограничения на несущественные поездки, добавив Японию. Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - говорится в сообщении.

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Так, начиная с 3 июня 2021 года страны ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран:

Австралия;

Израиль;

Япония;

Новая Зеландия;

Руанда;

Сингапур;

Южная Корея;

Таиланд.

Также ограничения могут быть отменены для путешественников из Китая, но при условии подтверждения взаимности.

Ранее мы писали о том, что Грузия открыла границы для туристов. Также сообщалось, что Хорватия смягчила условия въезда иностранцев в страну.

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