ЕС расширил перечень стран для открытия границ [ Редактировать ]
Европейский союз расширил перечень стран для открытия границ. Въезд в страны Евросоюза разрешили гражданам Японии. Об этом сообщается на сайте ЕС.
"Совет обновил перечень стран, для которых стоит отменить ограничения на несущественные поездки, добавив Японию. Как предусмотрено в рекомендации Совета, этот список будет пересматриваться каждые две недели и, в зависимости от обстоятельств, обновляться", - говорится в сообщении.
Так, начиная с 3 июня 2021 года страны ЕС должны постепенно отменить ограничения на поездки для жителей следующих третьих стран:
Австралия;
Израиль;
Япония;
Новая Зеландия;
Руанда;
Сингапур;
Южная Корея;
Таиланд.
Также ограничения могут быть отменены для путешественников из Китая, но при условии подтверждения взаимности.
Ранее мы писали о том, что Грузия открыла границы для туристов. Также сообщалось, что Хорватия смягчила условия въезда иностранцев в страну.
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