В Киеве предприимчивые грабители похитили "тонны" денег (фото) [ Редактировать ]
В Киеве банда грабителей напала на офис одной из частных фирм на улице Куреневской и вынесла из него тяжелый сейф, в котором хранились 90 тысяч гривен.
Вооруженные злоумышленники ворвались в помещение офиса и начали угрожать сотрудникам, после чего решили украсть сейф, чтобы вскрыть его подальше от места происшествия.
Правонарушители ворвались в помещение, угрожали оружием, связали веревкой работника фирмы и забрали сейф, в котором хранилось около 90 тысяч гривен.
Отмечается, что после налета сотрудники офиса позвонили правоохранителям, которые за считанные часы задержали преступников с металлическим хранилищем в руках. Бандиты попали внутрь здания через окно на 2 этаже. В настоящее время злоумышленникам грозит длительный тюремный срок.
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Кроме того, в Киеве ограбили офис Национального союза журналистов Украины и взломали сейф. Сейчас правоохранители проводят осмотр мест происшествий, опрашивают работников союза, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения.
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