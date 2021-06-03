В Киеве банда грабителей напала на офис одной из частных фирм на улице Куреневской и вынесла из него тяжелый сейф, в котором хранились 90 тысяч гривен.

Вооруженные злоумышленники ворвались в помещение офиса и начали угрожать сотрудникам, после чего решили украсть сейф, чтобы вскрыть его подальше от места происшествия.

Правонарушители ворвались в помещение, угрожали оружием, связали веревкой работника фирмы и забрали сейф, в котором хранилось около 90 тысяч гривен.

Отмечается, что после налета сотрудники офиса позвонили правоохранителям, которые за считанные часы задержали преступников с металлическим хранилищем в руках. Бандиты попали внутрь здания через окно на 2 этаже. В настоящее время злоумышленникам грозит длительный тюремный срок.

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Кроме того, в Киеве ограбили офис Национального союза журналистов Украины и взломали сейф. Сейчас правоохранители проводят осмотр мест происшествий, опрашивают работников союза, пересматривают записи с камеры видеонаблюдения.

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