Министерство юстиции США провело оценку ущерба от штурма здания Капитолия сторонниками экс-президента страны Дональда Трампа. Таким образом, окончательная сумма нанесенного урона составляет 1,5 миллиона долларов.

Столь внушительная цифра была впервые озвучена прокурором Моной Седки во время судебного заседания над одним из виновников возникновения беспорядков. Сторона обвинения пытается взыскать всю сумму из обвиняемых, которых у следствия сейчас насчитывается 450.

Отмечается, что за менее тяжкие преступления суд добавит до приговора виновных 500 долларов взысканий, а за более тяжкие - 2 тысячи. По словам главного архитектора Капитолия ущерб составлен, согласно с подсчетами. Во время штурма здания повреждения получили произведения искусства и мебель, которая имеет историческую ценность.

Напомним, во вторник, 6 января, в США прошла масштабная акция протеста сторонников президента Дональда Трампа. Демонстранты ворвались в здание Конгресса, начались задержания и есть пострадавшие, В ходе беспорядков пострадали несколько правоохранителей.

Кроме того, Дональд Трамп планировал штурмовать Капитолий вместе с митингующими. Но его отговорили от таких планов, Трамп сказал своим помощникам в дни, предшествовавшие митингу, что планирует сопровождать их, чтобы продемонстрировать свой гнев Конгрессу.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.