Одесский апелляционный суд принял решение не ужесточать наказание за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко, которую Николай Тарасов пытался изнасиловать, а затем утопил в нечистотах.

Заседание суда прошло в закрытом режиме. Сторона обвинения просила заменить приговор Тарасова на пожизненное заключение, но суд оставил в силе решение посадить мужчину на 15 лет, сообщает 04868.com.ua.

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Отмечается, что ранее суд мотивировал свое решение дать Тарасову 15 лет тюрьмы европейской практикой: в ЕС считается, что злоумышленник должен не просто понести наказание, но еще и иметь возможность исправиться.

Также остались в силе и суммы компенсации, которые должен выплатить Тарасов:

800 тысяч гривен - родителям убитой девочки;

110 тысяч гривен - в бюджет за судебные затраты;

36 тысяч гривен - за похороны.

Напомним, 19 июня полицейские нашли тело пропавшей ранее 11-летней Дарины Лукьяненко в Одесской области. Родители опознали тело девочки.

21 июня школьницу Дарью Лукьяненко похоронили в Ивановке Одесской области. В этот же день суд отправил подозреваемого в СИЗО без возможности внесения залога.

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