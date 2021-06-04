"Велике переселення" з державних дач. Рада з нацбезпеки і оборони сьогодні заслухала звіт про мешканців маєтків у Конча-Заспі та Пущі Водиці. Про це, за підсумками засідання, повідомив секретар РНБО Олексій Данілов.

З будинків уже вибираються перші 20 осіб, здебільшого колишні чиновники та службовці. Були на порядку денному й питання боротьби з тероризмом, розвитку авіабудування, стану води в Україні. Слухали також звіт про санкції щодо кримінальних авторитетів.

За словами очільника МВС Арсена Авакова, в Україні не залишилося жодного "злодія в законі" із санкційного списку. Крім того, вже у таємному режимі, Рада з нацбезпеки розглянула питання щодо ситуації на лінії розмежування і на адмінмежі з окупованим Кримом. А також заходи щодо інтеграції України до НАТО. Усі рішення, зазначив Данілов, були ухвалені одноголосно.