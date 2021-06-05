Во время проверки на пункте пропуска "Рава-Русская" на границе с Польшей сотрудники таможенной службы задержали мужчину, который пытался вывезти с территории Украины лекарственные препараты на сумму более 10 миллионов гривен.

Транспортное средство на иностранной регистрации управлялось 35-летним гражданином Украины. Он выбрал "зеленый коридор", чтобы пройти контроль на таможне. Во время осмотра автомобиля были обнаружены 300 ампул различных лекарств.

Отмечается, что по примерным подсчетам стоимость одной ампулы составляет 35-40 тысяч гривен. Водитель заявил, что о цене препаратов он ничего не знал, а провезти их его попросили. Известно, что по факту незаконного провоза лекарств против нарушителя составили административный протокол. Дело будет направлено на рассмотрение суда.

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Кроме того, сотрудники Госпогранслужбы обнаружили в новом поезде, соединяющем Киев и столицу Австрии Вену, контрабандные сигареты, которые злоумышленники пытались перевезти в Венгрию. Инцидент случился ночью на железнодорожном пропускном пункте "Чоп".

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