Іспанія розпочинає туристичний сезон [ Редактировать ]
Іспанія від сьогодні відкриває кордони для вакцинованих туристів. Прийматимуть людей з усього світу, країна походження не має значення - наголосили в тамтешньому уряді.
Дозволили причалювати в іспанських портах і круїзним лайнерам. Сподіваються, що цьогоріч країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів. Торік, через пандемію їхня кількість скоротилася майже на 80 відсотків.
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