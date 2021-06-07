Іспанія від сьогодні відкриває кордони для вакцинованих туристів. Прийматимуть людей з усього світу, країна походження не має значення - наголосили в тамтешньому уряді.

Дозволили причалювати в іспанських портах і круїзним лайнерам. Сподіваються, що цьогоріч країну відвідають 45 мільйонів іноземних туристів. Торік, через пандемію їхня кількість скоротилася майже на 80 відсотків.