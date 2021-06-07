В Тернополе полицейские открыли уголовное производство в отношении матери, которая пыталась убить своих малолетних детей.

5 июня на линию "102" поступила информация от жительницы Тернополя о том, что ее соседка, судя по крикам малолетних за стеной, душит своих детей.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и бригада экстренной медицинской помощи. Когда полицейские зашли в квартиру, то увидели без сознания 4-летнюю девочку с пакетом на голове. Ребенка медики реанимировали и госпитализировали в больницу. Ее 5-летнего братика сразу забрала бабушка.

Мать детей доставили в специализированное медучреждение. Сейчас полицейские ожидают заключения специалистов на предмет психического здоровья женщины. Мать, 1986 г. р., проживала с детьми одна. Их отец живет отдельно.

В отношении матери полицейские открыли уголовное производство по ст. 15 (покушение на убийство) УКУ.

Ранее сообщалось, что в Херсоне женщина повесилась с ребенком на руках. Причиной такого решения стали проблемы в семье и нежелание воспитывать ребенка.

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