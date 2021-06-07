С пакетом на голове: мать пыталась задушить 4-летнюю дочь [ Редактировать ]
В Тернополе полицейские открыли уголовное производство в отношении матери, которая пыталась убить своих малолетних детей.
5 июня на линию "102" поступила информация от жительницы Тернополя о том, что ее соседка, судя по крикам малолетних за стеной, душит своих детей.
На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа и бригада экстренной медицинской помощи. Когда полицейские зашли в квартиру, то увидели без сознания 4-летнюю девочку с пакетом на голове. Ребенка медики реанимировали и госпитализировали в больницу. Ее 5-летнего братика сразу забрала бабушка.
Мать детей доставили в специализированное медучреждение. Сейчас полицейские ожидают заключения специалистов на предмет психического здоровья женщины. Мать, 1986 г. р., проживала с детьми одна. Их отец живет отдельно.
В отношении матери полицейские открыли уголовное производство по ст. 15 (покушение на убийство) УКУ.
Ранее сообщалось, что в Херсоне женщина повесилась с ребенком на руках. Причиной такого решения стали проблемы в семье и нежелание воспитывать ребенка.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Про відсутність 6-річного Сашка батьки повідомили ще пізно ввечері у суботу - на пошук вийшли поліцейські, нацгвардійці, кінологи та місцеві жителі
У голову хлопчика влучила куля - це сталося під час уроку в тирі дитячо-юнацької спортивної школи
В селе Солонка Львовской области произошел вопиющий случай. Учительница заставляла школьника съесть бумажный самолетик и угрожала отрезать ему палец
В понедельник, 7 июня, в полиции Черновицкой области заявили о том, что в Черновицкой области исчез 21-летний военный
Мама девочки рассказала о том, что ребенок получил черепно-мозговую травму и сотрясение