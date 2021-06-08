Реформа КСУ: в Раде сделали заявление [ Редактировать ]
Спикер Дмитрий Разумков заявил о том, что Верховная Рада в ближайшее время рассмотрит законопроект №4533 о реформе Конституционного суда Украины. Об этом сообщает пресс-служба парламента.
Разумков встретился с главой Венецианской комиссии Джанни Букиккио. Стороны обсудили вопросы судебной реформы, совершенствование антикоррупционного законодательства, а также законодательное урегулирование деятельности КСУ.
В ближайшее время в Верховной Раде может быть рассмотрен законопроект о конституционной процедуре, который уже получил заключение Венецианской комиссии.
Разумков также отметил, что вскоре парламент может рассмотреть законопроекты о Высшем совете правосудия и Высшей квалификационной комиссии судей.
Эти законопроекты проходят завершающую подготовку в комитетах. Чрезвычайно важно рассмотреть их синхронно.
По его словам, к рассмотрению во втором чтении готовится законопроект по урегулированию деятельности НАБУ.
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