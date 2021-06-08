Дітей в селі на Черкащині залишать без школи [ Редактировать ]
На межі бунту! У мошнівській ОТГ на Черкащині жителі села Софіївка доведені до відчаю. Люди шоковані рішенням про ліквідацію місцевої школи, яке нещодавно ухвалила сільська рада. Уже з першого вересня майже шістдесят учнів будуть змушені починати навчання в сусідньому селі. А приміщення їхньої школи чиновники планують здати з аукціону в оренду.
І сьогодні ми з вами пройдемося по хронології і по видатних особах історії України за сьомий клас.
Пан Юрій проводить свій останній урок. Софіївська школа 1-2 ступенів потрапила під ліквідацію. Про це педагогам іще до уроків сповістив директор.
Юрій Дерев'янко, вчитель історії Софіївської загальноосвітньої школи:
Це все дуже сумно ліквідація школи для села, ви самі розумієте, що частіше за все це означає приреченість села на загибель.
Школа малокомплектна і діти тут навчаються лише до 9 класу. Десятий і одинадцятий закінчують у сусідніх Шелепухах. Після ліквідації школи всіх дітей керівництво ОТГ планує перевести туди ж. Батьки учнів обурені, адже відстань хай і невелика - три кілометри, та ось дістатися в Шелепухи вкрай проблематично.
Наталя Крайня, бабуся учня Софіївської загальноосвітньої школи:
54 дітей наших треба доправити до школи, дві ходки. У автобус сідає 28 чоловік, плюс садік, а садік з 9 годин, аж у 9 заберуть у селі, а батькам на роботу на 7, на 8. Як доправлять дітей?
У Мошнівській сільській раді пояснюють: ідуть на цей крок через безвихідь. Від ліквідації школи місцевий бюджет отримає майже два мільйони гривень, які обіцяють спрямувати винятково на освіту.
Богдан Шкарбута, голова Мошнівської ОТГ:
Дві школи, якщо вони залишаться не матимуть перспектив, тому, що будуть малозаповнювана одна і друга. І всі будуть не отримувати належну субвенцію з держави.
Усіх педагогів із Софіївської школи голова обіцяє працевлаштувати в інших навчальних закладах. В обласному управлінні це питання вже тримають на особливому контролі. Окрім того, область планує перевірити ще й законність ухваленого ОТГ рішення, та умови навчання софіївських дітей у інших закладах.
Валерій Данилевський, начальник управління освіти і науки Черкаської ОДА:
Ось на ці три речі ми намагаємось впливати. Утримувати школу в тому статусі, чи в іншому - це вже питання місцевих громад. Сьогодні громади несуть повну матеріальну відповідальність за утримання навчальних закладів і сьогодні ці люди починають рахувати гроші.
І рахують так, що цього року на Черкащині під оптимізацію ОТГ відправляють майже сотню сільських шкіл. Свою ж жителі Софіївки відстоюватимуть до кінця. На знак протесту готові навіть перекрити дорогу.
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