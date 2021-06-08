У Запоріжжі поліція захищала бригаду швидкої від розлючених ромів [ Редактировать ]
У Запоріжжі пів сотні розлючених людей годину тероризували бригаду швидкої, що приїхала на виклик. Медики намагалися рятували життя пацієнта, доки до них у машину проривався натовп. Щоб хоч якось угамувати нападників, знадобилося кілька екіпажів поліції. Чого хотіли ці люди? І чому медики тепер бояться ходити на роботу? Розкаже Сергій Бордюжа.
Центр Запоріжжя. Машину швидкої допомоги оточив розлючений натовп. Люди намагаються відкрити фургон, у якому в цей час медики рятують чоловіка. По периметру - патрульні.
Катерина Шевченко, речниця управління патрульної поліції Запоріжжя:
Налагоджували словесний контакт, да, з натовпом.
Інцидент стався дорогою до однієї з лікарень. Пацієнта ромської національності мали ушпиталити. Та в машині швидкої у нього зупинилося серце. Дружина, яка була поруч - зчинила скандал.
Анатолій Холоша, завідувач підстанції швидкої допомоги Олександрівського району Запоріжжя:
Вызвала себе так бы сказать подмогу. Рвалась в дверь. А так как не пускали, проводили дефибриляцию, в автомобиле скорой помощи проводили реанимационные мероприятия. То есть она постоянно мешала бригаде оказывать медицинскую помощь в дальнейшем. Значит она вызвала себе подмогу. Приехало, наверное, человек там 50. И начались угрозы бригаде скорой помощи. Вплоть до расправы физической.
Щоб вгамувати натовп, на місце прибули чотири екіпажі патрульних.
Катерина Шевченко, речниця начальника Патрульної поліції Запоріжжя:
Одразу направили скерували туди два екіпажі. А в подальшому вже екіпажі розуміли, що людей стає більше, вони під'їжджали. І звісно шо до кількості людей потрібно були більше забезпечити охорону порядку.
Врятувати пацієнта медикам так і не вдалося. Та тепер вони не на жарт хвилюються і за свої життя - стверджують у керівництві підстанції швидкої допомоги. Адже психологічний тиск на бригаду продовжився і згодом.
Анатолій Холоша, завідувач підстанції швидкої допомоги Олександрівського району Запоріжжя:
В окна стучали на територии подстанции.
Медики переконані: подібних інцидентів було б менше, якби бригади швидкої були більш захищені.
Наталія Дорошева, медична директорка Центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф Запоріжжя:
Повинна бути кримінальна відповідальність. Тому що це працівники, вони на службі. Я вважаю що повинна бути підсилена кримінальна відповідальність за напад на працівників системи екстреної медичної допомоги.
Після пережитого стресу та через погрози життю, бригада швидкої пішла у відпустку. У обласному поліцейському главку ситуацію наразі не коментують. Мовляв, ще розбираються.
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