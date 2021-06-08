Во вторник, 8 июня, из озера "Святошинское" в Святошинском районе Киева спасатели достали тело мужчины. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в г. Киев.

"На место происшествия были направлены водолазы аварийно-спасательного отряда специального назначения. Прибыв к месту вызова было установлено, что на расстоянии 4 м от берега находится тело мужчины 1973 года рождения", - говорится в сообщении.

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Спасатели с помощью водолазного снаряжения транспортировали тело из воды и передали его правоохранительным органам, ими же и будут устанавливаться причины и обстоятельства трагического случая.

Отмечается, что всего с начала 2021 года на водных объектах Киева были спасены 15 человек, погибли 14 человек.

В ГСЧС призывают соблюдать правила безопасного отдыха на природе и у водоемов.

Ранее мы писали о том, что в горах Турции нашли тело пропавшей туристки из Одессы. Также сообщалось, что в Киеве обнаружили тело мужчины с 18 ножевыми ранениями.

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