Соломенский районный суд Киева рассматривает дело о нарушениях таможенных правил при ввозе товаров компаниями ЧП "Карго Тренд", ЧП "Тачберг", ЧП "Техно Канстракшен", принадлежащими харьковскому бизнесмену Сергею Кучко, передает depo.ua.

В ходе слушаний, начатых в июне 2020 года, опубликовали 13 административных протоколов, составленных Киевской таможней. Как выяснили таможенники, в 2016 году ЧП "Карго Тренд", ЧП "Тачберг", ЧП "Техно Констракшен" регулярно занижали стоимость товаров, ввозимых в Украину.

Связанные с Кучко компании импортировали из Италии, Германии и других стран мебель, сантехнику, плитку и аксессуары. В таможенных декларациях они указывали ложные сведения. Например, в деле №760/3894/20 ЧП "Карго Тренд" в таможенной декларации указало стоимость товаров в размере 6 850,79 долларов. Однако согласно информации таможенных органов Италии, во время экспорта стоимость была 87 576,99 евро.

По всем 13 протоколам компании Кучко подозревают в нарушении ч.1 ст.483 Таможенного кодекса Украины "Перемещение или действия, направленные на перемещение товаров через таможенную границу Украины с сокрытием от таможенного контроля" и невыплате значительных средств в украинский бюджет.

Ранее СМИ сообщали, что полиция Харькова провели обыски в офисе Сергея Кучко и салоне элитной мебели "Венеция", владельцем которой он является. Против Кучко ведется уголовное производство №12020220000001084 от 03.09.2020 по подозрению в мошенничестве в особо крупных размерах.