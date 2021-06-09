На Шри-Ланке 18 человек погибли из-за проливных дождей и сильных ветров, которые обрушились в последние дни. Еще более 207 тысяч человек пострадали.

Об этом сообщил Центр управления стихийными бедствиями, передает "Синьхуа".

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Согласно официальной статистике, 10 из 25 районов страны сильно пострадали от дождей.

По данным DMC, более 23 тысяч человек из зон повышенного риска эвакуировали в безопасные места.

Шри-Ланка сталкивается с юго-западными муссонами ежегодно, в то же время Департамент метеорологии предупреждает о новых дождях в ближайшие дни.

В ведомстве также заявили, что ожидается увеличение скорости ветра до 50-55 км в час в северных, северо-центральных и северо-западных провинциях.

Ранее сообщалось, что на Филиппины обрушился тропический шторм. В результате непогоды погибли по меньшей мере три человека.

Также мы писали о том, что в Индии молния "убила" десятки людей. Причиной частых ударов молнии послужили штормы на юге Бенгалии и высокая влажность.

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