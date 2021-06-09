В больнице Мечникова в Днепре врачам удалось спасти пациента, у которого из-за коронавирусной болезни было 100% поражение легких. Почти месяц пациент находился в реанимационном отделении.

Об этом сообщил главный врач больницы Сергей Рыженко на своей странице в соцсети, пишет Clutch.

Читайте также Рак легких: медики назвали ранний признак

"Анатолий из Днепровского района, села Николаевка, в тяжелом состоянии попал в больницу 7 мая и почти месяц находился в реанимационном отделении. Когда мы рассказали диагноз дочери мужчины, а она - медик, родные начали готовиться к самому худшему. Поражение легких было 100%", - рассказал доктор.

Он отметил, что для лечения мужчины использовались все доступные способы: аппарат искусственной вентиляции легких, кислород в больших объемах и необходимые медикаменты.

"Счастье, что сегодня он сам дышит, держит давление, сердце бьется правильно. Это настоящий успех в нашей больнице Мечникова .100% поражение легких, фиброз, но человек живет, пройдет реабилитацию, и все будет хорошо", - отметил Рыженко.

Ранее мы писали о том, что в Украине спасли ребенка с полным поражением легких коронавирусом. 8-летнего мальчика спасали медики из Ивано-Франковска.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.