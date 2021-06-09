В Киеве экстренно перекрыли мост Метро: что было найдено [ Редактировать ]
В среду, 9 июня, в Киеве перекрыли движение транспорта через мост Метро. Об этом сообщили в полиции одному из киевских СМИ.
По предварительным данным, поступила информация о минировании объекта. Однако позже стало известно, что на мосту и правда нашли мобильный телефон и акумулятор, обмотанный скотчем. Но никакой взрывчатки там не было.
Отметим, что подобные инциденты на этом мосту в Киеве происходят не впервые.
Читайте также, в Волынской области обрушился мост, в результате чего пострадали пять человек. Происшествие произошло на краю закрытой на время ремонта полосы движения, поэтому движение на целой части моста продолжается.
Кроме того, в Киеве обвалился потолок в подземном переходе на Майдане Независимости. В результате происшествия пострадавших нет. Подвесной потолок обустраивали к Евро-2012 за средства инвесторов, Капитальный ремонт перехода на Майдане Независимости осуществляли еще в 2002 году.
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