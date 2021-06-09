Группа "Метинвест" как крупнейший поставщик валютной выручки в страну планирует привлекать в металлургию айтишников. Об этом сообщил гендиректор группы "Метинвест" Юрий Рыженков в интервью телеканалу "Украина 24".

Глава компании отметил, что металлургия – это базовая отрасль, на фундаменте которой могут развиваться растущие сегодня сельское хозяйство и IT.

"И, конечно же, это перспектива, которая есть. Металлургия или горно-металлургический комплекс – это не самоцель, это фундамент, на котором можно строить дальнейшую экономику. Это прекрасно, если на этом фундаменте мы будем строить сельское хозяйство, если на этом фундаменте будет развиваться машиностроение, на этом фундаменте будет развиваться ІТ" - сказал Рыженков.

Топ-менеджер отметил, что перемены в металургической отрасли побуждают компании внедрять новые стандарты ведения бизнеса, включая автоматизацию и цифровизацию. "Металлургия, она очень сильно меняется сейчас. Все наши новые проекты, они сверхавтоматизированные. У нас уже вовлекают и искусственный интеллект, и тотальную цифровизацию. Вот почему я думаю, что студенты пойдут в наш "Метинвест Политехнику"? Потому что фокус в университете будет не просто на металлургии, а именно на современной цифровой металлургии. Я уже несколько раз говорил и еще раз повторюсь: нам не нужны инженеры и металлурги в будущем – нам в будущем будут нужны ІТ-шники с очень глубоким и хорошим знанием металлургических процессов"- отметил Рыженков.

Справка:

Метинвест Политехника – это вуз с преподавательским составом, современными образовательными программами и технологиями, а также правом выдачи дипломов государственного образца. Университет учрежден в июне 2020 года Группой Метинвест.