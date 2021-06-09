Комитет по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики в ходе заседания 9 июня 2021 года обязал Государственные фискальную, таможенную и налоговую службы покончить с теневыми сетями по продаже контрафактных сигарет, пресечь деятельность нелегальных производителей табака, провести комплексные проверки 52 магазинов беспошлинной торговли в зонах пограничного контроля. Цель - ликвидация теневых схем реализации внутри Украины и контрабанды табачных изделий за рубеж.

Финансовый комитет ВРУ признал неудовлетворительной работу по противодействию нелегальной торговле и контрабанде табачных изделий в Украине. Отчеты представителей ГФС и ГНС о борьбе с теневым рынком глава Комитета Даниил Гетманцев назвал фикцией.

"В работе ГНС и ГФС Украины есть только отчеты, однако результаты отсутствуют. До заседания Комитета мы осуществили закупки табачных изделий в розничных точках продажи Киева. Ситуация крайне тревожная, поскольку в центре Киева продаются сигареты маркированные для продажи в магазинах беспошлинной торговли дьюти-фри либо с поддельными марками акцизного налога", - констатировал Гетманцев.

Народные депутаты выразили крайнее возмущение не только бездействием правоохранительных органов, но и откровенным игнорированием руководителем ГФС Вадимом Мельником приглашений на заседания Комитета для отчета о выполнении поставленных парламентом задач по противодействию теневому рынку табака. В связи с этим Комитет обратился к премьер-министру Украины с требованием привлечь Мельника к административной ответственности и провести соответствующее служебное расследование.

Народные депутаты обязали Государственную налоговую службу до 30 июня текущего года провести комплексные проверки производителей табачных изделий, продукция которых реализовывается с нарушением законодательства. Кроме того – проверить объекты розничной торговли на предмет реализации сигарет с поддельными акцизными марками и маркировкой дьюти-фри, ведения торговцами рассчетно-кассовых операций.

Перед Государственной фискальной службой поставлена задача выявить и пресечь реализацию нелегальной табачной продукции производителями и субъектами розничной торговли, в том числе через Интернет, мобильные приложения Viber, WhatsApp, Telegram и другие с доставкой контрафакта почтовыми операторами. Также ГФС должна зачистить рынок стихийной торговли нелегальной подакцизной продукцией.

Вместе с тем, финансовый Комитет обязал Государственную таможенную службу провести комплексный аудит деятельности всех 52 магазинов беспошлинной торговли, которые действуют в пунктах пропуска через государственную границу Украины. Даниил Гетманцев заявил, что результаты проверок должны повлечь реальные меры по ликвидации теневой схемы масштабной контрабанды сигарет, алкоголя и жидкостей для электронных сигарет за рубеж, нелегальных поставок подакцизных товаров в украинскую розницу, закрытие теневых производств, привлечение нарушителей и вовлеченных в преступные схемы чиновников-коррупционеров к административной и уголовной ответственности.

Комитет рекомендовал также Офису Генерального прокурора Украины взять на контроль ход досудебного расследования уголовного производства в отношении ООО "Дьюти-фри ПИ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН". Компания уличена Киевской таможней в масштабной схеме контрабанды табачной продукции через принадлежащий ей магазин дьюти-фри в зоне таможенного поста "Аэропорт "Киев".

Как свидетельствуют материалы проверки на протяжении нескольких месяцев через магазины дьюти-фри на территории аэропорта было реализовано 2,54 млн блоков сигарет, которые оформлялись задним числом на каждого пассажира после его вылета. В среднем на одного пассажира оформлялась покупка около 100 блоков сигарет и 98% таких теневых продаж реализована через ООО "Дьюти-фри ПИ ДЖЕЙ ЮКРЕЙН".

"Общий объем реализованных сигарет только в зоне деятельности аэропорта "Киев" составляет не менее 600 млн грн. Однако несмотря на результаты проверки незаконная деятельность этого предприятия не была прекращена, разрешение на открытие и эксплуатацию магазина беспошлинной торговли не аннулирована", - констатировал Даниил Гетманцев.

Члены финансового Комитета предостерегли руководство правоохранительных органов от дальнейшего симулирования работы по противодействию нелегальному производству и обороту подакцизных товаров, обязав регулярно, до 15 числа каждого месяца, предоставлять народным депутатом отчеты о реальных результатах борьбы с теневым сектором.