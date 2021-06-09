Суд Европейского союза удовлетворил иск бывшего президента Украины Виктора Януковича и отменил решение Совета ЕС от 2019 года о продлении заморозки его активов и его сына Александра. Об этом говорится в решении суда.

Суд общей юрисдикции аннулировал решение Совета 2019 года о продлении мер по заморозке активов бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра Януковича. Совет ЕС не смог подтвердить, что права истца на юридическую защиту были соблюдены в ходе процедуры продления санкционных мер против этих лиц.

В документе сказано, что суд уже отменял подобные решения Совета Европы против Януковича в 2015, 2016, 2017 и 2018 годах.

Несмотря на решение суда, беглый президент останется под санкциями Евросоюза минимум до 6 марта 2022 года, когда будут пересмотрены санкционные списки ЕС. Об этом сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Питер Стано.

Напомним, что Евросоюз ввел санкции против Виктора Януковича и его сыновей в марте 2014 года. Они предполагают запрет на въезд на территорию ЕС и заморозку банковских активов.

В 2019 году украинский суд признал Януковича виновным в государственной измене и пособничестве в планировании, подготовке, развязывании и ведении агрессивной войны. Его заочно приговорили к 13 годам лишения свободы.

В январе 2021 года экс-президенту предъявили обвинение в госизмене из-за подписания "Харьковских соглашени" с Россией в 2010 году.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что СНБО ввел санкции против чиновников времен Януковича и Азарова.