Сергей Шойгу потерял сестру [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Умерла сестра министра обороны России, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу. Ей было 68 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов.
Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе.
"Лента.ру" сообщила причину смерти старшей сесты министра обороны России - инсульт на фоне коронавирусной болезни.
На сайте Госдумы указано, что в среду, 9 июня, Лариса Шойгу голосовала по проектам на заседании нижней палаты парламента. Последний ее голос был зафиксирован в 13:03.
Лариса Шойгу стала депутатом Госдумы в декабре 2007 года.
Ранее "Подробности" сообщали о том, что Росреестр удалил из своей базы информацию о том, что дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения владела земельными участками на Рублевке.
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