Умерла сестра министра обороны России, депутат Госдумы от фракции "Единая Россия" Лариса Шойгу. Ей было 68 лет. Об этом на своей странице в Facebook сообщил глава думских единороссов Сергей Неверов.

Она была замечательным человеком, беззаветно преданным своей родной Республике Тыва, долгие годы защищала ее интересы в Государственной думе.

"Лента.ру" сообщила причину смерти старшей сесты министра обороны России - инсульт на фоне коронавирусной болезни.

На сайте Госдумы указано, что в среду, 9 июня, Лариса Шойгу голосовала по проектам на заседании нижней палаты парламента. Последний ее голос был зафиксирован в 13:03.

Лариса Шойгу стала депутатом Госдумы в декабре 2007 года.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что Росреестр удалил из своей базы информацию о том, что дочь министра обороны России Сергея Шойгу Ксения владела земельными участками на Рублевке.