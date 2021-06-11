Несмотря на неоднократные предупреждения со стороны оппозиции, правительство не принимает реальных мер по сдерживанию роста цен на базовые продукты и услуги. По словам народного депутата от "Оппозиционной платформы - За жизнь" Сергея Левочкина, именно на Кабмине лежит ответственность за то, что по итогам мая инфляция опять ускорилась, приблизившись к двузначной в годовом измерении.

"Майский рост цен на 1,3% стал еще одним подтверждением кризисной ситуации, в которую правительство загнало украинских граждан. Инфляция ускоряется, а экономика продолжает находиться в кризисе, – это прямой путь к обнищанию людей. В годовом измерении рост цен составляет уже 9,5%, хотя еще месяц назад было 8,4%. Каждый процент инфляции – это деньги, которые государство вытащило из карманов украинцев. Причём больше всего от бездействия Кабмина страдают самые уязвимые категории населения – пенсионеры, инвалиды и другие малообеспеченные граждане", - заявил Сергей Левочкин.

Политик привёл данные о том, что наибольший рост цен наблюдается по тем товарам и услугам, которые являются жизненно необходимыми для всех людей, в том числе – для самых бедных: подсолнечное масло с мая 2020 года подорожало на 75,2%, сахар – на 67,2%, яйца – на 34,4%, хлеб – на 16,6%, "коммуналка" – на 35,3% (причём электроэнергия стала дороже на 36,6%, а природный газ – на 161,6%!).

"Подобный рост цен ведет к росту бедности. На 2021 год запланирован рост прожиточного минимума на 9,3%, а инфляция с начала года уже составила 6,1%, то есть за пять месяцев правительство уже практически выполнило запланированную им же годовую "норму" – 7,3%", – добавил он.

Народный депутат считает, что парламент должен взять инициативу в свои руки и принять решения, которые остановят рост цен и обнищание граждан.

"Косметическими мерами вроде меморандумов проблему уже не решишь. Нужны масштабные решения по снижению НДС на социальные продукты питания и уменьшению тарифов на коммунальные услуги. Наша фракция имеет готовые предложения по этим направлениям, которые можно быстро принять в парламенте и тем самым остановить кризисные явления", – резюмировал Сергей Левочкин.