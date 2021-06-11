23 области, 6 автобусов, 350 женщин. Женское движение "За Майбутнє" собрало десантниц со всей Украины на командно-тренировочные учения. Это первое мероприятие подобного формата и масштаба в истории женского движения.

Организаторы отмечают, что командно-тренировочное обучение - это не светское мероприятие, не политический съезд и не рутинные тренировки, это ежедневные спортивные нагрузки, образовательные лекции, мотивационные курсы и командные активности.

Напомним, в рамках движения действуют курсы самообороны "Женский десант". В 35-ти городах Украины более 1000 женщин учатся тому, как защитить себя физически и морально, независимо от возраста и уровня подготовки. Здесь, в Буковеле, на интенсив собрали самых активных десантница.

"Это клондайк знаний и морально-физической подготовки настоящей мирной «армии», которая решает проблемы на всех уровнях! Цель женского движения - двигаться вперед. Двигаться и прогрессировать - это главное. Поэтому спектр направлений нашей деятельности постоянно расширяется, а такие командные обучения становятся глотком свежего воздуха и в прямом и в переносном смысле. Каждая из наших женщин - индивидуальность, каждая имеет свои интересы, образование, квалификацию и мечты, каждая настроена сделать свой вклад в развитие женского движения, и развивает собственную тему, направление работы. Мы сами создаем себе пул направлений, сами ставим задачи, мы и есть тот двигатель, который двигает вперед нашу силу и ведет к прогрессу семимильными шагами", - заявила лидер Женского движения "За Майбутнє" Ирина Суслова.

О создании Женского крыла партии, лидер "За Майбутнє" Игорь Палица сообщил 10 месяцев назад. За это время организация набрала обороты и стала не просто первым, а самым масштабным в истории Женским движением. Здесь уже более 120000 поклонниц, 15000 участниц и 15000 депутаток всех уровней.

По словам участниц Женского движения "За Майбутнє", ними реализовано полсотни стратегически важных для государства инициатив, в частности, 5 законопроектов. Юристы организации защищают сотни людей, а единомышленницы нарабатывают и реализуют тысячи социальных проектов.