Помер народний артист України - Григорій Чапкінс [ Редактировать ]
Помер танцюрист і хореограф Григорій Чапкіс. Йому був 91. Останній рік артист важко хворів, переніс запалення легень, мав проблеми зі спиною та ногами. Григорій Миколайович Чапкіс народився в Кишиневі, а по закінченню війни переїхав із родиною до Києва.
У перші роки життя в столиці України він підробляв будівельником на відновленні зруйнованого Хрещатику, згодом вивчився на танцівника і став солістом ансамблю імені Павла Вірського, хореографом Театру імені Івана Франка, заступником директора Театру драми та комедії. Мав звання народного артиста України.
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