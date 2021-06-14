Помер танцюрист і хореограф Григорій Чапкіс. Йому був 91. Останній рік артист важко хворів, переніс запалення легень, мав проблеми зі спиною та ногами. Григорій Миколайович Чапкіс народився в Кишиневі, а по закінченню війни переїхав із родиною до Києва.

У перші роки життя в столиці України він підробляв будівельником на відновленні зруйнованого Хрещатику, згодом вивчився на танцівника і став солістом ансамблю імені Павла Вірського, хореографом Театру імені Івана Франка, заступником директора Театру драми та комедії. Мав звання народного артиста України.