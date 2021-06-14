В Карпатах пошел снег (фото) [ Редактировать ]
В Карпатах продолжает идти снег в июне. Температура воздуха в горном регионе составляет 0 градусов. Об этом сообщает пресс-центр Черногорского горного поисково-спасательного поста.
По состоянию на утро, на горе Поп Иван Черногорский облачно, снег, ветер юго-западный 11-12 м/с.
Температура воздуха в этом регионе составляет 0 градусов.
Ранее сообщалось, что синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.
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