Угроза подтопления: в Украине объявили штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Дожди в Украине не отходят, сегодня также объявлено штормовое предупреждение. В западных регионах возможны подтопления из-за дождей.
Сегодня днем в южной части ливень. Кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.
Кроме того, из-за дождей ожидается поднятие уровня воды:
на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) на 0,3 - 1,3 м, без негативных последствий;
на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области на 0,3 - 1,3 м, местами возможен начальный выход воды на пойму (желтый уровень опасности).
На реке Прут возле границы ожидается поднятие уровня воды на 0,5 - 1,0 м, без негативных последствий.
Ранее сообщали, синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.
по теме
Погода в Украине во вторник, 15 июня, будет богатой на осадки и грозы
Температура воздуха в горном регионе составляет 0 градусов
Погода в Украине в субботу, 12 июня, будет теплой, но облачной и дождливой
Погода в Украине в пятницу, 11 июня, будет дождливой, однако теплой
В четверг, 10 июня, в Украине будет тепло, но мокро