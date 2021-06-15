Дожди в Украине не отходят, сегодня также объявлено штормовое предупреждение. В западных регионах возможны подтопления из-за дождей.

Сегодня днем в южной части ливень. Кроме западных и северных областей, грозы, местами град, шквалы 15-20 м/с.

Кроме того, из-за дождей ожидается поднятие уровня воды:

на реках бассейнов Сяна, Днестра (Львовская область) на 0,3 - 1,3 м, без негативных последствий;

на реках бассейна Днестра в пределах Ивано-Франковской области на 0,3 - 1,3 м, местами возможен начальный выход воды на пойму (желтый уровень опасности).

На реке Прут возле границы ожидается поднятие уровня воды на 0,5 - 1,0 м, без негативных последствий.

Ранее сообщали, синоптики дали невероятный прогноз погоды на лето. Также мы писали о том, что на Краматорск обрушился мощный град.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.