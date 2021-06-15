Женщины чаще, чем мужчины, жалуются на различные побочные реакции после вакцинации против COVID-19. В Минздраве объяснили, почему это происходит, и как влияют на женский организм прививки от коронавируса.

Нет ни одного исследования, которое бы свидетельствовало о том, что женщины сильнее и болезненнее реагируют на вакцину. Более частые жалобы от прекрасного пола могут быть связаны с тем, что их привили на 4% больше, чем мужчин.

Ученые опровергают слухи о том, что вакцина от Pfizer может вызвать бесплодие у женщин, вызывая иммунный ответ против плацентарного белка.

Это невозможно, поскольку губительный для репродуктивной системы иммунный ответ вызывало бы само заболевание COVID-19. Это означало бы, что миллионы женщин детородного возраста во всем мире, переболевших коронавирусом, не могут иметь детей. А это неправда.

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При этом медики не берутся утверждать, как вакцина влияет на менструальный цикл. Это довольно распространенное явление, которое может быть вызвано различными факторами: стрессом или фоновыми заболеваниями, изменением веса или физической активности. При сбое менструального цикла после прививки необходимо обратиться к гинекологу.

В Минздраве предупреждают, что вакцинация от коронавируса действительно может повлиять на результаты маммографии.

Дело в том, что вакцина Comirnaty/Pfizer-BioNTech изредка вызывает побочную реакцию в виде увеличения лимфатических узлов. Это нужно учитывать перед тем, как делать маммографию.

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Медики признают, что беременные могут тяжелее переносить вакцинацию от COVID-19. Женщины в положении не участвовали в клинических испытаниях препаратов. Опыты на животных не выявили отрицательного влияния на течение беременности. Это связано с тем, что антиковидные вакцины не содержат живых микроорганизмов. Ученые продолжают изучать, безопасны ли вакцины для будущих мам и деток.

В Минздраве сообщают, что за минувшие сутки от коронавируса привили 50 057 украинцев. Одну дозу получили 28 100 человек, полностью иммунизированы - 21 957.

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С начала прививочной кампании вакцину получили более 1,768 млн человек, из них получили две дозы и полностью иммунизированы 260 755 человек.

Напомним, что в ряде стран заявили о проблемах с сердцем у мужчин после вакцины Pfizer.