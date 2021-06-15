Twitter разрешит пользователям блокировать упоминания о себе [ Редактировать ]
Источник: Unsplash
Популярная социальная сеть и сервис микроблогов Twitter разрешит пользователям блокировать упоминания о себе в постах или же настраивать, кто именно может тегнуть их.
Об этом сообщил дизайнер продуктов компании Доминик Камоцци, пишет профильный портал engadget.com.
По его словам, Twitter даст возможность пользователям блокировать упоминания о себе в твитах, а также контролировать, кто именно может ставить теги с именем пользователя.
Примечательно, что похожая функция уже реализована в Facebook.
Предполагается, что эта опция позволит избежать нежелательного внимания к пользователям, поскольку такие случаи часто заканчиваются онлайн-травлей. Одним из вариантов может быть рассылка сообщений пользователю, если его слишком часто стали тегать в других постах. Получив такое сообщение, он сможет выбрать в настройках, кто конкретно может его тегать, или вообще заблокировать такую возможность.
Ранее сообщалось, что Twitter впервые запустил premium-версию.
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