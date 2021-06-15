В Україні оголосили штормове попередження [ Редактировать ]
Шквальний вітер, дощ стіною, залиті вулиці та повалені дерева. В Одесі погодний апокаліпсис. Зливи випробовують місто не перший день. На вихідних місто затопило буквально за 15 хвилин.
Через велику кількість дощової води міська влада рекомендувала в морі поки не купатися. Залило і Дніпро. За лічені хвилини дороги стали непроїзними. Вітер з корінням виривав дерева, повалив білборд, уламки його розтрощили автівку.
Зрештою, заливатиме не лише Одесу та Дніпро. На завтра надзвичайники оголосили штормове попередження. Грози, а подекуди й град - вдарять по півдню й центру України.
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