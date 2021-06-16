Австралію накриває нашестя павуків [ Редактировать ]
В австралійському штаті Вікторія нашестя павуків. Їхніми тенетами заплетені цілі поля обабіч доріг, лісові хащі й навіть деякі споруди. Попри моторошне видовище, небезпеки для людей немає - запевняють екологи.
На їхню думку, павуки масово мігрували та піднялися на височину, бо тікали від повеней та підвищеної вологості. Минулого тижня рясні дощі затопили частину штату. Стихія забрала життя однієї людини.
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