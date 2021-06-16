Дорофеева поразила "жаркими" фото в купальнике [ Редактировать ]
Украинская певица Надя Дорофеева поразила новыми снимками в бикини. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.
Надя предстала в нежно голубом раздельном купальнике рядом с мужем Владимиром Дантесом.
Пара устроила день расслабленного домашнего отдыха.
Записывайте рецепт кайфового летнего дня: музыка, друзья, побольше вкусной еды и мартини.
Пост звезды собрал множество восторженных комментариев и более 140 тысяч лайков.
Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.
Еще сообщалось, что Лобода в купальнике восхитила фанатов. На фото Светлана позирует в полосатом купальнике от известного бренда Dior. Дополнили образ массивный украшения и большие солнцезащитные очки.
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