Украинская певица Надя Дорофеева поразила новыми снимками в бикини. Соответствующие фото она опубликовала на своей странице в Instagram.

Надя предстала в нежно голубом раздельном купальнике рядом с мужем Владимиром Дантесом.

Пара устроила день расслабленного домашнего отдыха.

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Пост звезды собрал множество восторженных комментариев и более 140 тысяч лайков.

Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.

Еще сообщалось, что Лобода в купальнике восхитила фанатов. На фото Светлана позирует в полосатом купальнике от известного бренда Dior. Дополнили образ массивный украшения и большие солнцезащитные очки.

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