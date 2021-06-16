В городе Белая Церковь Киевской области произошла трагедия. На реке Рось отдыхала компания девочек 12-14 лет. Одна из них начала тонуть, и подруги кинулись ей на помощь. К сожалению, одна из девочек утонула. Спасатели нашли ее тело в 100 метрах от берега.

Об этом сообщает пресс-служба местного отделения полиции в Facebook.

Одна из несовершеннолетних девочек позвонила в полицию. Она сообщила патрульным, что она вместе со своей 13-летней подругой купалась в местном водоеме, после чего подруга исчезла в воде.

Выяснилось, что компания девушек в возрасте от 12 до 14 лет отдыхала у реки Рось. Взрослых рядом с ними не было. Впоследствии они пошли купаться к реке, и одна из них, 13-летняя девочка, начала тонуть. Две подруги бросились ей помогать и спасли ее, но одна из них резко ушла под воду.

Спасенная девочка добралась до берега, а ее подруги позвонили в полицию и сообщили о происшествии.

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