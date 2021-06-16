С воскресенья, 20 июня, во Франции отменят комендантский час. До этого, в рамках предыдущих этапов смягчения карантина, временные границы комендантского часа постоянно сужали.

Об этом сообщил премьер-министр Франции Жан Кастекс, передает BFMTV.

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"Жан Кастекс объявляет об окончании комендантского часа" с этого воскресенья", - говорится в сообщении.

Напомним, в конце апреля президент Франции Эмманюэль Макрон представил четыре этапа отмены карантинных ограничений во Франции. Согласно им, комендантский час планировалось полностью отменить 30 июня.

С 9 июня Франция открыла границы для иностранных туристов. С 31 мая во Франции началась массовая вакцинация от COVID-19 всех желающих в возрасте от 18 лет.

С начала кампании по вакцинации от коронавируса первое прививки в стране получили около 30,5 млн человек. При этом полную вакцинацию прошли более 14 млн жителей страны.

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