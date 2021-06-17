Сегодня первоочередная задача - это достижение мира и единства страны. Минские соглашения остаются единственным согласованным и одобренным международным сообществом путем к миру. Свою приверженность политическому урегулированию конфликта на Донбассе на основе Минских соглашений подтвердили на недавнем саммите президенты РФ и США. Поэтому украинская власть должна обеспечить реализацию достигнутых договоренностей, а не пытаться затянуть процесс политическими манипуляциями на теме Минских соглашений.

Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам в Верховной Раде в четверг, 17 июня.

Он призвал украинскую власть выполнить Минские соглашения. "Если Минские соглашения подписаны, а нынешний президент в декабре 2019 г. на встрече в Париже подтвердил приверженность им, то их нужно выполнять. Нынешняя власть обязалась это делать, и здесь ничего не свалишь на предшественников", – сказал политик.

По его словам, то, что нынешняя власть начала уходить от темы выполнения Минских соглашений – это свидетельство отсутствия политической воли, боязни радикалов, боязни честного диалога с людьми. "Надо честно сказать людям – без компромисса, без договоренностей подобный конфликт не решить", – подчеркнул Юрий Бойко.

Сопредседатель фракции оппозиционеров акцентировал на необходимости прямого диалога для поиска компромисса. "Нужно проводить переговоры с РФ, с непризнанными республиками, достигать компромисса по реализации Минских соглашений. Общество хочет мира, и для этого нужно сделать определенные шаги. Где-то будет компромисс, который может быть достигнут в процессе переговоров, есть граница этого компромисса. Но об этом нужно честно говорить людям, и люди поймут", – отметил Юрий Бойко.