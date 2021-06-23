В Австралії через нашестя мишей евакуюють в'язницю. Понад 400 засуджених та 200 співробітників виправного центру Веллінгтона перевезуть до інших закладів. Гризуни, що проникли до будівлі, погризли дроти електромережі та завдали значної шкоди тюремній інфраструктурі.

Щоб її відновити, знадобиться близько чотирьох місяців. Зелений континент потерпає від небувалої навали мишей. Шкідники розмножилися, завдяки хорошій погоді та щедрому врожаю. Попереднього року через посуху зменшилася популяція хижаків.