Официальная судебно-медицинская экспертиза крушения самолета МАУ, проведенная в Канаде, якобы не обнаружила подтверждений, что самолет был сбит намеренно. Трагедия произошла 8 января 2020 года. Об этом сообщает канадский общественный вещатель CBC News.

В то же время указывается, что Иран не предоставил достоверного объяснения, почему и как его военные сбили самолет.

Принимая во внимание совокупность доступной информации, судебно-медицинская команда пришла к выводу, что ряд поступков и бездействия иранской гражданской и военной власти привел к опасной ситуации, при которой ранее определенные риски были недооценены и не учтены.

Отмечается, что этот отчет дает Канаде возможность введения санкций против Ирана:.

Гражданская и военная власть Ирана своими действиями и бездействием непосредственно наразили рейс PS752 и другие гражданские самолеты на опасность, создав условия, в которых оператор боевой системы имел возможность запустить ракеты, не сумев принять адекватные меры для уменьшения этого высокого риска.

Иранские военные сбили самолет МАУ 8 января 2020 года. По официальной версии, это произошло из-за ошибки оператора пво. Украинский самолет якобы был случайно определен как "вражеская цель". В результате погибли 176 человек.

Ранее сообщалось, что Иран пообещал предоставить украинскому следствию доступ к материалам дела в суде насчет катастрофы пассажирского самолета МАУ в небе над Тегераном.

Также мы писали о том, что Канада хочет жестко "наказать" Иран за катастрофу МАУ. По словам канадского дипломата, суд признал, что Иран умышленно лишил жизни всех пассажиров и экипаж самолета МАУ.

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